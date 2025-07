Attaccate con violenza nei cruciverba: la soluzione è Assaltate

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Attaccate con violenza' è 'Assaltate'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ASSALTATE

Curiosità e Significato di Assaltate

Perché la soluzione è Assaltate? Assaltare significa attaccare con forza e violenza, spesso in modo improvviso o deciso. Può riferirsi a un'aggressione fisica, a un assalto a un negozio o a un'azione decisa per conquistare qualcosa. È un termine che trasmette l'idea di un attacco energico e deciso, spesso senza preavviso. In breve, indica un'iniziativa energica e determinata, pronta a superare ogni ostacolo.

Come si scrive la soluzione Assaltate

Hai trovato la definizione "Attaccate con violenza" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

A Ancona

S Savona

S Savona

A Ancona

L Livorno

T Torino

A Ancona

T Torino

E Empoli

