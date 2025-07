Venuta al piano dabbasso nei cruciverba: la soluzione è Scesa

SCESA

Curiosità e Significato di Scesa

Vuoi sapere di più su Scesa? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 5 lettere nella pagina dedicata: Scesa.

Perché la soluzione è Scesa? Venuta al piano dabbasso indica l'azione di spostarsi verso il basso, come scendere da un piano superiore. La parola corretta è scesa, che descrive proprio questo movimento verso il basso. È un termine molto usato per indicare il passaggio da un livello più alto a uno più basso, sia in contesti di edifici che di situazioni figurate. In parole semplici, rappresenta il movimento verso il basso.

Come si scrive la soluzione Scesa

Stai cercando la risposta alla definizione "Venuta al piano dabbasso"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

S Savona

C Como

E Empoli

S Savona

A Ancona

