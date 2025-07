Una colonnina in bassorilievo spesso decorativa nei cruciverba: la soluzione è Lesena

LESENA

Curiosità e Significato di Lesena

La parola Lesena è una soluzione di 6 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Lesena.

Perché la soluzione è Lesena? La parola lesena indica una piccola colonnina decorativa in bassorilievo, spesso utilizzata nell'architettura per abbellire superfici come pareti o facciate. Questi elementi ornamentali aggiungono eleganza e profondità agli edifici, creando giochi di luci e ombre. La lesena rappresenta così un dettaglio artistico che valorizza l'estetica e la storia di un edificio, rendendolo unico nel suo genere.

Come si scrive la soluzione Lesena

L Livorno

E Empoli

S Savona

E Empoli

N Napoli

A Ancona

