TOPICIDA

Curiosità e Significato di Topicida

Perché la soluzione è Topicida? Topicida indica un veleno usato specificamente per eliminare roditori come topi e ratti. È un prodotto chimico che, ingerito, provoca la morte degli animali infestanti, aiutando a mantenere l'ambiente pulito e sicuro. L'uso corretto e responsabile di questi veleni è fondamentale per evitare rischi per altri animali e persone. La prevenzione e la corretta distribuzione sono essenziali per un'efficace lotta ai roditori.

Come si scrive la soluzione Topicida

Stai cercando la risposta alla definizione "Un veleno per roditori"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

T Torino

O Otranto

P Padova

I Imola

C Como

I Imola

D Domodossola

A Ancona

