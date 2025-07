Un Luca cantautore nei cruciverba: la soluzione è Carboni

Home / Soluzioni Cruciverba / Un Luca cantautore

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Un Luca cantautore' è 'Carboni'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

CARBONI

Curiosità e Significato di Carboni

Vuoi sapere di più su Carboni? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 7 lettere nella pagina dedicata: Carboni.

Perché la soluzione è Carboni? Carboni è il plurale di carbone, un elemento chimico utilizzato storicamente come fonte di energia. In Italia, può anche richiamare il nome di un noto cantautore, come Luca Carboni, simbolo di musica e creatività. Quindi, Carboni rappresenta sia un materiale semplice e antico sia un artista che ha lasciato il segno nel panorama musicale italiano.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Cesare cantautoreIl Paoli cantautoreIl cantautore GrazianiIl Fossati noto cantautoreLongevo programma RAI che ha avuto fra i conduttori Luca Giurato e Livia Azzariti

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Carboni

Hai trovato la definizione "Un Luca cantautore" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

C Como

A Ancona

R Roma

B Bologna

O Otranto

N Napoli

I Imola

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

O I D H C O Mostra soluzione



Scopri definizioni su "CHIODO" CHIODO

Vuoi scoprire altre definizioni come questa? Dai un’occhiata alla raccolta completa di soluzioni per migliaia di giochi enigmistici.