GENTAGLIA

Curiosità e Significato di Gentaglia

Approfondisci la parola di 9 lettere Gentaglia: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Gentaglia? Gentaglia indica un gruppo di persone rozze, sfrontate o di scarso valore morale. È un termine spesso usato in modo colloquiale per descrivere un insieme di individui con atteggiamenti volgari o poco raccomandabili. In sostanza, rappresenta una banda di tipi poco rispettabili, spesso coinvolti in comportamenti discutibili o antisociali. Un modo colorito per parlare di un gruppo di ceffi.

Come si scrive la soluzione Gentaglia

G Genova

E Empoli

N Napoli

T Torino

A Ancona

G Genova

L Livorno

I Imola

A Ancona

