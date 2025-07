Un circolo frequentato da velisti nei cruciverba: la soluzione è Yacht Club

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Un circolo frequentato da velisti' è 'Yacht Club'.

YACHT CLUB

Curiosità e Significato di Yacht Club

Perché la soluzione è Yacht Club? Il termine Yacht Club indica un circolo esclusivo frequentato da appassionati di vela e nautica, dove si condividono passioni, eventi e competizioni in un ambiente raffinato. È il luogo ideale per incontrare velisti, scambiare esperienze e vivere l’atmosfera del mare. Un vero e proprio punto di riferimento per chi ama navigare e desidera far parte di una comunità marinara.

Come si scrive la soluzione Yacht Club

Se ti sei imbattuto nella definizione "Un circolo frequentato da velisti", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

Y Yacht

A Ancona

C Como

H Hotel

T Torino

C Como

L Livorno

U Udine

B Bologna

