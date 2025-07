Un accessorio per muovere l aria nei cruciverba: la soluzione è Ventaglio

La soluzione di 9 lettere per la definizione ' Un accessorio per muovere l aria' è 'Ventaglio'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

VENTAGLIO

Curiosità e Significato di Ventaglio

Hai risolto il cruciverba con Ventaglio? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 9 lettere più frequenti: Ventaglio.

Perché la soluzione è Ventaglio? Il ventaglio è un accessorio usato per muovere l'aria creando una leggera brezza, ideale per rinfrescarsi nei giorni caldi. Composto da lamelle o foglie pieghevoli, può essere realizzato in vari materiali come pelle, tessuto o plastica. Semplice e elegante, rappresenta un modo tradizionale e pratico per combattere il caldo, portando frescura ovunque tu sia.

Come si scrive la soluzione Ventaglio

Hai trovato la definizione " Un accessorio per muovere l aria" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

V Venezia

E Empoli

N Napoli

T Torino

A Ancona

G Genova

L Livorno

I Imola

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

T A T S N A U O R Mostra soluzione



Scopri definizioni su "SNATURATO" SNATURATO

