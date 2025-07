Il tornare insieme d un gruppo dopo essersi sciolto nei cruciverba: la soluzione è Reunion

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Il tornare insieme d un gruppo dopo essersi sciolto' è 'Reunion'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

REUNION

Curiosità e Significato di Reunion

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 7 lettere Reunion, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Reunion? La parola reunion indica il momento in cui un gruppo, come amici, colleghi o ex-compagni, si riunisce dopo essersi sciolto o aver preso strade diverse. È un'occasione per condividere ricordi, aggiornarsi e rafforzare i legami. In sostanza, rappresenta il ritorno di persone che si ritrovano per riscoprire la loro connessione e rinnovare i rapporti.

Come si scrive la soluzione Reunion

Hai davanti la definizione "Il tornare insieme d un gruppo dopo essersi sciolto" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

R Roma

E Empoli

U Udine

N Napoli

I Imola

O Otranto

N Napoli

