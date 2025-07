Tenebrose come caverne nei cruciverba: la soluzione è Atre

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Tenebrose come caverne' è 'Atre'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ATRE

Curiosità e Significato di Atre

Perché la soluzione è Atre? Atre deriva dal latino atreus e si riferisce a un luogo buio, tenebroso e misterioso, come una caverna profonda e oscura. Spesso usato in letteratura per evocare atmosfere di segretezza o isolamento, questo termine richiama ambienti nascosti e carichi di atmosfera. Insomma, un modo elegante per descrivere un ambiente misterioso e avvolto nel buio.

Come si scrive la soluzione Atre

La definizione "Tenebrose come caverne" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

A Ancona

T Torino

R Roma

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

R C O C E Mostra soluzione



Scopri definizioni su "CROCE" CROCE

