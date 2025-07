Studio dei caratteri macroscopici delle rocce nei cruciverba: la soluzione è Litologia

Home / Soluzioni Cruciverba / Studio dei caratteri macroscopici delle rocce

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Studio dei caratteri macroscopici delle rocce' è 'Litologia'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

LITOLOGIA

Curiosità e Significato di Litologia

La parola Litologia è una soluzione di 9 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Litologia.

Perché la soluzione è Litologia? La litologia è la branca della geologia che studia le caratteristiche macroscopiche delle rocce, come composizione, colore e struttura. Analizza le diverse tipologie di rocce, sia sedimentarie, ignee o metamorfiche, per comprendere la loro origine e storia. Questo approfondimento aiuta a interpretare il passato della Terra e a individuare risorse utili. Conoscere la litologia è fondamentale per molte applicazioni scientifiche e pratiche.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Lo studio dei caratteri per i caratteriFormulò le leggi sull ereditarietà dei caratteriCaratteri da stampaL erosione delle rocce in pendio causata dalle pioggeLo studio della letteratura statunitense

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Litologia

Se "Studio dei caratteri macroscopici delle rocce" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

L Livorno

I Imola

T Torino

O Otranto

L Livorno

O Otranto

G Genova

I Imola

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

L O E R L E C V Mostra soluzione



Scopri definizioni su "CERVELLO" CERVELLO

Hai trovato utile questa soluzione? Scopri altre risposte per giochi come La Settimana Enigmistica, CodyCross e cruciverba classici. Esplora tutti gli aiuti disponibili per completare ogni schema.