Spiritato, invasato nei cruciverba: la soluzione è Ossesso

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Spiritato, invasato' è 'Ossesso'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

OSSESSO

Curiosità e Significato di Ossesso

Non fermarti alla soluzione! Conosci Ossesso più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Ossesso.

Perché la soluzione è Ossesso? Osso indica la parte dura e resistente che compone lo scheletro degli esseri umani e degli animali. La parola può anche essere usata in senso figurato per riferirsi a qualcosa di fondamentale o strutturale. Nel gioco di parole Spiritato, invasato, si suggerisce qualcosa di interno e vitale, come appunto l'osso, elemento indispensabile per la nostra struttura e salute.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Indemoniato invasato

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Ossesso

Non riesci a risolvere la definizione "Spiritato, invasato"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

O Otranto

S Savona

S Savona

E Empoli

S Savona

S Savona

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

L T O R B A I T L E Mostra soluzione



Scopri definizioni su "BOLLETTARI" BOLLETTARI

Hai trovato utile questa soluzione? Scopri altre risposte per giochi come La Settimana Enigmistica, CodyCross e cruciverba classici. Esplora tutti gli aiuti disponibili per completare ogni schema.