Lo sono molti ammalati nei cruciverba: la soluzione è Febbricitanti

Home / Soluzioni Cruciverba / Lo sono molti ammalati

La soluzione di 13 lettere per la definizione 'Lo sono molti ammalati' è 'Febbricitanti'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

FEBBRICITANTI

Curiosità e Significato di Febbricitanti

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 13 lettere Febbricitanti, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Febbricitanti? Febbricitanti indica persone che sono leggermente febbricitanti, cioè che presentano una lieve aumento della temperatura corporea, spesso in presenza di malanni o infezioni minori. È un termine usato in medicina per descrivere chi si trova in uno stato di salute precario, con sintomi poco intensi ma ancora fastidiosi. In sostanza, sono molti ammalati che manifestano un lieve malessere, come suggerisce il gioco di parole.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Molti lo dicono per sonoLo sono molti muscoli del corpo umanoLo sono i poveri e gli ammalatiLo sono molti posti allo stadioLo sono i siti con molti visitatori

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Febbricitanti

La definizione "Lo sono molti ammalati" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

F Firenze

E Empoli

B Bologna

B Bologna

R Roma

I Imola

C Como

I Imola

T Torino

A Ancona

N Napoli

T Torino

I Imola

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

L G E I I Mostra soluzione



Scopri definizioni su "LIEGI" LIEGI

Tanti utenti hanno già trovato le risposte che cercavano grazie al nostro aiuto. Scopri anche tu tutte le soluzioni di cruciverba nella pagina dedicata.