La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Si prescrive per trattare la dipendenza da eroina' è 'Metadone'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

METADONE

Curiosità e Significato di Metadone

Perché la soluzione è Metadone? Il metadone è un farmaco usato nel trattamento delle dipendenze da eroina, aiutando a ridurre i sintomi dell'astinenza e la voglia di droga. Agisce sul sistema nervoso centrale, offrendo una via sicura e controllata per affrontare la dipendenza, permettendo alle persone di ricostruire la propria vita. È una soluzione terapeutica fondamentale nel percorso di recupero.

Come si scrive la soluzione Metadone

