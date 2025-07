Si girano quando ci si annoia nei cruciverba: la soluzione è Pollici

POLLICI

Curiosità e Significato di Pollici

Vuoi sapere di più su Pollici? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 7 lettere

Perché la soluzione è Pollici? Pollici si riferisce alle dita che si trovano accanto all'indice, fondamentali per afferrare e manipolare oggetti. Il loro nome deriva dal fatto che, in passato, si usavano spesso per dare giudizi o approvazioni, come nel teatro romano. La frase suggerisce che quando ci si annoia, si possono girare i pollici, simbolo di inattività e mancanza di interesse.

Hai trovato la definizione "Si girano quando ci si annoia" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta

