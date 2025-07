Si chiede per entrare nei cruciverba: la soluzione è Permesso

PERMESSO

Curiosità e Significato di Permesso

Perché la soluzione è Permesso? Permesso è un termine che indica il diritto o l'autorizzazione a entrare o fare qualcosa. Si usa spesso quando si chiede di passare, come in un luogo pubblico o privato, per rispettare le regole e la privacy degli altri. È un modo cortese per chiedere il consenso prima di agire, dimostrando rispetto e buon senso in ogni situazione.

Come si scrive la soluzione Permesso

P Padova

E Empoli

R Roma

M Milano

E Empoli

S Savona

S Savona

O Otranto

