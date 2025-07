Seguace di un Guglielmo III nei cruciverba: la soluzione è Orangista

Home / Soluzioni Cruciverba / Seguace di un Guglielmo III

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Seguace di un Guglielmo III' è 'Orangista'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ORANGISTA

Curiosità e Significato di Orangista

Non fermarti alla soluzione! Conosci Orangista più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Orangista.

Perché la soluzione è Orangista? Un orangista è chi seguace di Guglielmo III d'Orange, sovrano che difendeva i diritti protestanti e sostenitore della monarchia costituzionale in Inghilterra e nei Paesi Bassi. Il termine si riferisce a chi appoggiava la casata di Orange, spesso in contrasto con le forze filo-cattoliche o absolutiste. È un modo per indicare chi sostiene valori di libertà e modernità nella storia europea.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: L ultima scelta che fu fatta da Napoleone IIIUn seguace del PoverelloIl Guglielmo dalla mira infallibileGuglielmo eroe svizzeroAvranno l effigie di Carlo III

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Orangista

La definizione "Seguace di un Guglielmo III" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

O Otranto

R Roma

A Ancona

N Napoli

G Genova

I Imola

S Savona

T Torino

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

I P A I D M O I L Mostra soluzione



Scopri definizioni su "OLIMPIADI" OLIMPIADI

Tanti utenti hanno già trovato le risposte che cercavano grazie al nostro aiuto. Scopri anche tu tutte le soluzioni di cruciverba nella pagina dedicata.