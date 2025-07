Rivestimento per impermeabili e cappotti nei cruciverba: la soluzione è Pelliccia

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Rivestimento per impermeabili e cappotti' è 'Pelliccia'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

PELLICCIA

Curiosità e Significato di Pelliccia

La parola Pelliccia è una soluzione di 9 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Pelliccia.

Perché la soluzione è Pelliccia? La pelle è un materiale naturale utilizzato come rivestimento per impermeabili e cappotti, grazie alle sue caratteristiche di resistenza, morbidezza e eleganza. È apprezzata per la sua capacità di proteggere dagli agenti atmosferici, offrendo anche uno stile raffinato e senza tempo. Un classico intramontabile che unisce funzionalità e moda, perfetto per affrontare le stagioni più fredde con classe.

Come si scrive la soluzione Pelliccia

Non riesci a risolvere la definizione "Rivestimento per impermeabili e cappotti"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

P Padova

E Empoli

L Livorno

L Livorno

I Imola

C Como

C Como

I Imola

A Ancona

