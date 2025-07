Rinforza quello che già si sa nei cruciverba: la soluzione è Conferma

CONFERMA

Curiosità e Significato di Conferma

Non fermarti alla soluzione! Conosci Conferma più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Conferma.

Perché la soluzione è Conferma? Conferma significa rendere ufficiale o rafforzare qualcosa che già si conosce o si suppone. È come dare una verifica concreta a un'idea, un'informazione o una decisione, rendendola più certa e affidabile. In pratica, conferma ciò che già si sa, dando maggiore sicurezza e solidità. È un termine comune in molti contesti, dalla comunicazione alle decisioni quotidiane.

Come si scrive la soluzione Conferma

C Como

O Otranto

N Napoli

F Firenze

E Empoli

R Roma

M Milano

A Ancona

