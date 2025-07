Riceve il Serio nei cruciverba: la soluzione è Adda

Home / Soluzioni Cruciverba / Riceve il Serio

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Riceve il Serio' è 'Adda'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ADDA

Curiosità e Significato di Adda

La soluzione Adda di 4 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Adda per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Adda? Adda è un termine dialettale usato in alcune regioni italiane, soprattutto in Lombardia e Piemonte, che significa deve o è necessario. È spesso impiegato per indicare obblighi o doveri, con un tono colloquiale e familiare. Ad esempio, si può dire lui adda fare così, ovvero deve fare così. La parola rappresenta una forma di espressione popolare molto radicata nel dialetto locale.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Riceve le acque del SerioUna città sul SerioRiceve il vagliaPoco serioÈ doveroso per chi riceve

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Adda

Non riesci a risolvere la definizione "Riceve il Serio"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

A Ancona

D Domodossola

D Domodossola

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

T T O P O U S A Mostra soluzione



Scopri definizioni su "AUTOSTOP" AUTOSTOP

Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, cerca tutte le soluzioni aggiornate visitando l’area dedicata agli enigmi.