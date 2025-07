Quello tallito è germinato nei cruciverba: la soluzione è Orzo

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Quello tallito è germinato' è 'Orzo'.

ORZO

Curiosità e Significato di Orzo

La soluzione Orzo di 4 lettere

Perché la soluzione è Orzo? L’orzo è un cereale molto utilizzato in cucina e nell’industria della birra. È una pianta erbacea coltivata per i suoi semi, ricchi di amido, utili per preparare zuppe, pane e bevande. La sua presenza nei campi indica un raccolto abbondante. Insomma, l’orzo rappresenta uno degli ingredienti più versatili e antichi della tradizione agricola italiana.

Orzo germinato e seccato

Come si scrive la soluzione Orzo

Hai davanti la definizione "Quello tallito è germinato" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

O Otranto

R Roma

Z Zara

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

O O P R I N M Mostra soluzione



Scopri definizioni su "PRONOMI" PRONOMI

