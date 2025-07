Pesare in maniera eccessiva nei cruciverba: la soluzione è Gravare

Home / Soluzioni Cruciverba / Pesare in maniera eccessiva

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Pesare in maniera eccessiva' è 'Gravare'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

GRAVARE

Curiosità e Significato di Gravare

Vuoi sapere di più su Gravare? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 7 lettere nella pagina dedicata: Gravare.

Perché la soluzione è Gravare? Gravare significa esercitare una pressione o un peso eccessivo su qualcosa o qualcuno, rendendo la situazione difficile da gestire. Può riferirsi sia a un carico fisico che a un peso emotivo o finanziario. Quando si dice che qualcosa gravare, si indica che questa cosa si sovrappone con intensità, creando un senso di oppressione o stanchezza. È un termine utile per descrivere situazioni di sovraccarico.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: A = in maniera eccessivaIn maniera rigorosaVivono in maniera stravaganteEccessiva troppo grandeEccessiva molta

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Gravare

Hai trovato la definizione "Pesare in maniera eccessiva" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

G Genova

R Roma

A Ancona

V Venezia

A Ancona

R Roma

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

O G G I S E U Mostra soluzione



Scopri definizioni su "SEGUGIO" SEGUGIO

Hai bisogno di un aiuto in più? Consulta migliaia di soluzioni per parole crociate e rebus nella raccolta sempre aggiornata.