LORD

Curiosità e Significato di Lord

Non fermarti alla soluzione! Conosci Lord più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Lord.

Perché la soluzione è Lord? Lord è un titolo nobiliare nel Regno Unito, usato per indicare nobili di alto rango o membri della camera alta del Parlamento. La parola deriva dal termine anglosassone hlaford, che significa signore. È un titolo rispettato e simbolo di autorità e tradizione nella cultura britannica, rappresentando spesso un ruolo di tutela e prestigio.

Come si scrive la soluzione Lord

Se "È Pari in UK" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

