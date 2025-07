Non è chiamato alle armi nei cruciverba: la soluzione è Militesente

Home / Soluzioni Cruciverba / Non è chiamato alle armi

La soluzione di 11 lettere per la definizione 'Non è chiamato alle armi' è 'Militesente'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

MILITESENTE

Curiosità e Significato di Militesente

La soluzione Militesente di 11 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Militesente per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Militesente? Militesente deriva dall’unione di milite (soldato) e ente (agente o essere). Indica una persona che, pur essendo un soldato, non è chiamata alle armi o non partecipa attivamente ai combattimenti. È come un soldato presente in teoria, ma senza incarichi operativi. Un termine che sottolinea l’assenza di coinvolgimento diretto nelle missioni militari.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Chiamato in causaÈ inammissibile sotto le armiEra chiamato anche citaredoArmi da schermaFar tornare sotto le armi

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Militesente

La definizione "Non è chiamato alle armi" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

M Milano

I Imola

L Livorno

I Imola

T Torino

E Empoli

S Savona

E Empoli

N Napoli

T Torino

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

L N T N R I I I E A Mostra soluzione



Scopri definizioni su "INTERINALI" INTERINALI

Hai bisogno di un aiuto in più? Consulta migliaia di soluzioni per parole crociate e rebus nella raccolta sempre aggiornata.