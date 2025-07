Ne è un esempio il calcio di rigore nei cruciverba: la soluzione è Penalita

PENALITA

Curiosità e Significato di Penalita

La parola Penalita è una soluzione di 8 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Penalita.

Perché la soluzione è Penalita? La parola penalità si riferisce a una sanzione o punizione prevista da norme o leggi, spesso applicata in ambito sportivo per penalizzare comportamenti irregolari. Nel calcio, si traduce in un tiro dal dischetto che può decidere l'esito di una partita. È un esempio di come le regole siano fondamentali per mantenere ordine e fair play in ogni contesto.

P Padova

E Empoli

N Napoli

A Ancona

L Livorno

I Imola

T Torino

A Ancona

