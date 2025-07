Nativi della capitale siriana nei cruciverba: la soluzione è Damaschini

La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Nativi della capitale siriana' è 'Damaschini'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

DAMASCHINI

Curiosità e Significato di Damaschini

Non fermarti alla soluzione! Conosci Damaschini più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Damaschini.

Perché la soluzione è Damaschini? Il termine Damaschini si riferisce ai nativi di Damasco, capitale della Siria. È un modo per identificare le persone originarie di questa storica città, famosa per la sua cultura e tradizione. La parola evoca l'identità e le radici di chi nasce o vive in questa affascinante metropoli mediorientale, simbolo di storia e continuità nel tempo.

Come si scrive la soluzione Damaschini

Hai davanti la definizione "Nativi della capitale siriana" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

D Domodossola

A Ancona

M Milano

A Ancona

S Savona

C Como

H Hotel

I Imola

N Napoli

I Imola

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

E C R S O P C O Mostra soluzione



Scopri definizioni su "PROSECCO" PROSECCO

