La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Medici principali della corte pontificia' è 'Archiatri'.

ARCHIATRI

Archiatri: significato, altri usi nei cruciverba

Perché la soluzione è Archiatri? Gli archiatri erano i medici principali della corte pontificia, incaricati di prendersi cura della salute dei papi e dei membri della nobiltà ecclesiastica. Figure di grande prestigio, avevano competenze mediche avanzate e spesso ricoprivano anche ruoli di consiglio e consulenza sanitaria. La loro presenza garantiva benessere e longevità ai potenti del Vaticano, mantenendo alta la qualità delle cure reali.

Medici principali della corte pontificia: Archiatri

A Ancona

R Roma

C Como

H Hotel

I Imola

A Ancona

T Torino

R Roma

I Imola

