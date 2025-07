Marchio infamante nei cruciverba: la soluzione è Onta

Home / Soluzioni Cruciverba / Marchio infamante

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Marchio infamante' è 'Onta'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ONTA

Curiosità e Significato di Onta

La soluzione Onta di 4 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Onta per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Onta? Marchio infamante si riferisce a un segno o etichetta che, una volta attribuito, danneggia la reputazione di qualcuno o qualcosa. La soluzione ONTA deriva dalla fusione di parti di parole come onore e tanta, suggerendo un marchio che può compromettere l'immagine di una persona o un'istituzione. In breve, rappresenta un segno negativo che lascia un'impronta indelebile.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Ha il marchio TIMUn marchio VolkswagenMarchio di moda italiano di Reggio Emilia: MaxCe ne sono tre nel marchio YamahaUn marchio di molte biro

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Onta

Non riesci a risolvere la definizione "Marchio infamante"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

O Otranto

N Napoli

T Torino

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

A S I N E S M Mostra soluzione



Scopri definizioni su "MESSINA" MESSINA

Hai trovato utile questa soluzione? Scopri altre risposte per giochi come La Settimana Enigmistica, CodyCross e cruciverba classici. Esplora tutti gli aiuti disponibili per completare ogni schema.