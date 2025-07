Linea geometrica che ha origine da un punto nei cruciverba: la soluzione è Semiretta

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Linea geometrica che ha origine da un punto' è 'Semiretta'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

SEMIRETTA

Curiosità e Significato di Semiretta

Approfondisci la parola di 9 lettere Semiretta: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Semiretta? Una semiretta è una linea geometrica che inizia da un punto e si estende indefinitamente in una sola direzione. Immaginala come una strada che parte da una casa e continua senza fine, senza tornare indietro. È uno degli elementi fondamentali della geometria, usato per rappresentare percorsi e direzioni. La semiretta è un concetto semplice ma essenziale per comprendere le figure geometriche.

Come si scrive la soluzione Semiretta

Hai trovato la definizione "Linea geometrica che ha origine da un punto" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

S Savona

E Empoli

M Milano

I Imola

R Roma

E Empoli

T Torino

T Torino

A Ancona

