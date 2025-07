Lieta, gioconda nei cruciverba: la soluzione è Festosa

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Lieta, gioconda' è 'Festosa'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

FESTOSA

Curiosità e Significato di Festosa

Hai risolto il cruciverba con Festosa? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 7 lettere più frequenti: Festosa.

Perché la soluzione è Festosa? Festosa descrive qualcosa di allegro, spumeggiante e pieno di gioia. È un aggettivo che si usa per indicare un’atmosfera, un evento o uno spirito che trasmette allegria e buonumore, perfetto per occasioni di festa o momenti di convivialità. In sintesi, rappresenta la voglia di divertirsi e condividere momenti spensierati con entusiasmo.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: La Gioconda di LeonardoAllegra lietaDanzano ne La GiocondaQuello della Gioconda è particolarmente enigmaticoDipinse La Gioconda

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Festosa

Hai davanti la definizione "Lieta, gioconda" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

F Firenze

E Empoli

S Savona

T Torino

O Otranto

S Savona

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

R P I A U T T Mostra soluzione



Scopri definizioni su "PITTURA" PITTURA

Hai bisogno di un aiuto in più? Consulta migliaia di soluzioni per parole crociate e rebus nella raccolta sempre aggiornata.