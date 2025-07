Legati per la pelle nei cruciverba: la soluzione è Amiconi

AMICONI

Curiosità e Significato di Amiconi

Approfondisci la parola di 7 lettere Amiconi: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Amiconi? Amiconi indica amici molto stretti, quasi inseparabili, con un legame forte e sincero. Questa parola deriva dal dialetto e sottolinea un rapporto di grande complicità e fiducia tra persone che si vogliono bene come se fossero una seconda pelle. È il modo affettuoso per descrivere amici speciali che sono sempre presenti, pronti a sostenerti in ogni situazione.

Come si scrive la soluzione Amiconi

Se ti sei imbattuto nella definizione "Legati per la pelle", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

A Ancona

M Milano

I Imola

C Como

O Otranto

N Napoli

I Imola

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

E T G I A M R Mostra soluzione



Scopri definizioni su "RAGTIME" RAGTIME

