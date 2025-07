La rossa Sarah, ex cognata del principe Carlo nei cruciverba: la soluzione è Ferguson

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'La rossa Sarah, ex cognata del principe Carlo' è 'Ferguson'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

FERGUSON

Curiosità e Significato di Ferguson

Vuoi sapere di più su Ferguson? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 8 lettere nella pagina dedicata: Ferguson.

Perché la soluzione è Ferguson? Ferguson è un cognome scozzese noto soprattutto per la figura di Sarah Ferguson, ex moglie del principe Andrea, non della Regina Elisabetta. La sua notorietà deriva anche dalla carriera come scrittrice e personaggio pubblico. Il nome richiama quindi personaggi famosi e un tocco di eleganza britannica, rendendolo una scelta intrigante in enigmi e curiosità sulla famiglia reale.

Come si scrive la soluzione Ferguson

Stai cercando la risposta alla definizione "La rossa Sarah, ex cognata del principe Carlo"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

F Firenze

E Empoli

R Roma

G Genova

U Udine

S Savona

O Otranto

N Napoli

