La provincia di Capua nei cruciverba: la soluzione è Caserta

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'La provincia di Capua' è 'Caserta'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

CASERTA

Curiosità e Significato di Caserta

Perché la soluzione è Caserta? La provincia di Capua è un’area amministrativa situata in Campania, con Capua come principale centro urbano. Tuttavia, il suo territorio rientra nella provincia di Caserta, una delle province più importanti della regione. Caserta è famosa per la sua Reggia, un capolavoro dell’arte e dell’architettura. In sintesi, quando si parla della provincia di Capua, si fa riferimento a questa vasta zona sotto l’egida di Caserta.

Come si scrive la soluzione Caserta

Non riesci a risolvere la definizione "La provincia di Capua"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

C Como

A Ancona

S Savona

E Empoli

R Roma

T Torino

A Ancona

