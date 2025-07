La conta dei voti in un elezione nei cruciverba: la soluzione è Spoglio

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'La conta dei voti in un elezione' è 'Spoglio'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

SPOGLIO

Curiosità e Significato di Spoglio

Approfondisci la parola di 7 lettere Spoglio: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Spoglio? Spooglio indica l'atto di contare e verificare i voti espressi durante un’elezione, assicurando la corretta attribuzione dei risultati. È una fase fondamentale per garantire trasparenza e legittimità al processo elettorale. Dopo lo spoglio, si conosce ufficialmente chi ha vinto, rendendo il voto valido e riconosciuto. Un passaggio cruciale per la democrazia e la fiducia dei cittadini nel sistema.

Come si scrive la soluzione Spoglio

Hai davanti la definizione "La conta dei voti in un elezione" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

S Savona

P Padova

O Otranto

G Genova

L Livorno

I Imola

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

E T T R A I O T D Mostra soluzione



Scopri definizioni su "DITTATORE" DITTATORE

