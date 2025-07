Inferocito, infuriato nei cruciverba: la soluzione è Furibondo

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Inferocito, infuriato' è 'Furibondo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

FURIBONDO

Curiosità e Significato di Furibondo

La soluzione Furibondo di 9 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Furibondo per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Furibondo? Furibondo indica uno stato di rabbia estrema, spesso tale da far perdere il controllo. È un aggettivo che descrive qualcuno molto arrabbiato, furioso e agitato. Questa parola si usa quando le emozioni sono così intense da sembrare fuori controllo, come in situazioni di grande esasperazione. Insomma, essere furibondi significa essere completamente infuriati e scatenati.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Così è il pelo del gatto infuriatoCosi è l animo dell infuriatoLo è il pelo del gatto infuriatoLe ha fumanti il toro infuriatoLo sono i peli del gatto infuriato

Come si scrive la soluzione Furibondo

La definizione "Inferocito, infuriato" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

F Firenze

U Udine

R Roma

I Imola

B Bologna

O Otranto

N Napoli

D Domodossola

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

C N O C N T S E E O Mostra soluzione



Scopri definizioni su "CONOSCENTE" CONOSCENTE

