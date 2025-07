Imbottitura prima delle maniche di una giacca nei cruciverba: la soluzione è Spallina

Home / Soluzioni Cruciverba / Imbottitura prima delle maniche di una giacca

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Imbottitura prima delle maniche di una giacca' è 'Spallina'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

SPALLINA

Curiosità e Significato di Spallina

Approfondisci la parola di 8 lettere Spallina: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Spallina? La spallina è l'imbottitura o l'elemento che si trova all’interno delle maniche di una giacca, progettata per dare forma e sostegno alla zona delle spalle. Serve a mantenere la linea del capo elegante e confortevole, migliorando la vestibilità e donando un aspetto più strutturato. In sintesi, la spallina è fondamentale per valorizzare lo stile e la comodità di un abito.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Si studia prima di iniziare un viaggioMateria prima per barattoliIn marcia dopo la primaPrima di poi e di dopoSi servono prima dei primi

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Spallina

Se ti sei imbattuto nella definizione "Imbottitura prima delle maniche di una giacca", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

S Savona

P Padova

A Ancona

L Livorno

L Livorno

I Imola

N Napoli

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

D R W E E S N Mostra soluzione



Scopri definizioni su "WENDERS" WENDERS

Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, cerca tutte le soluzioni aggiornate visitando l’area dedicata agli enigmi.