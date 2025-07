Il Sassu pittore nei cruciverba: la soluzione è Aligi

ALIGI

Curiosità e Significato di Aligi

Perché la soluzione è Aligi? Il Sassu pittore fa riferimento a Giuseppe Sassu, noto artista italiano del Novecento. Tuttavia, la soluzione ALIGI si collega al nome di un pittore e scrittore, Aligi Sassu, famoso per il suo stile espressivo e innovativo. La parola richiama quindi un grande protagonista dell’arte italiana moderna, lasciando una traccia importante nel panorama culturale del 900.

Come si scrive la soluzione Aligi

A Ancona

L Livorno

I Imola

G Genova

I Imola

