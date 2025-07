I Toscani lo chiamano... nini nei cruciverba: la soluzione è Bambino

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'I Toscani lo chiamano... nini' è 'Bambino'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

BAMBINO

Curiosità e Significato di Bambino

Hai risolto il cruciverba con Bambino? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 7 lettere più frequenti: Bambino.

Perché la soluzione è Bambino? Bambino è il termine italiano che indica un bambino, ovvero una persona giovane, in particolare un neonato o un bambino molto piccolo. È un modo affettuoso e comune per riferirsi ai più piccoli, simbolo di innocenza e spensieratezza. Quindi, quando si sente dire nini, si parla di un bambino, un piccolo che in futuro crescerà e scoprirà il mondo.

Come si scrive la soluzione Bambino

Se "I Toscani lo chiamano... nini" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

B Bologna

A Ancona

M Milano

B Bologna

I Imola

N Napoli

O Otranto

