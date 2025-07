Il Guglielmo che centrò una mela nei cruciverba: la soluzione è Tell

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Il Guglielmo che centrò una mela' è 'Tell'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

TELL

Curiosità e Significato di Tell

Approfondisci la parola di 4 lettere Tell: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Tell? TELL significa dire o raccontare qualcosa a qualcuno, trasmettere un messaggio o condividere informazioni. È un verbo molto usato nel linguaggio quotidiano per indicare l'atto di comunicare verbalmente. In inglese, rappresenta l'azione di esprimersi chiaramente e di far sapere agli altri ciò che si pensa o si sente. Conoscere questo termine arricchisce la nostra capacità di comunicare efficacemente nel mondo globale.

Come si scrive la soluzione Tell

Non riesci a risolvere la definizione "Il Guglielmo che centrò una mela"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

T Torino

E Empoli

L Livorno

L Livorno

