ONERE

Curiosità e Significato di Onere

La parola Onere è una soluzione di 5 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Onere.

Perché la soluzione è Onere? L’onere rappresenta il peso o l’impegno che qualcuno deve sopportare, come un obbligo morale o fiscale. Può riferirsi a un costo, a una responsabilità o a un carico che grava su una persona o un’organizzazione. In ambito fiscale, indica le tasse e imposte da pagare; in quello morale, il senso di dovere o responsabilità. È un termine che evidenzia qualcosa di gravoso da sostenere.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Un difetto moraleUn aiuto moraleSconfitta moraleVerifica fiscaleAbbiamo tutti quello fiscale

Come si scrive la soluzione Onere

Hai davanti la definizione "Gravame... morale o fiscale" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

O Otranto

N Napoli

E Empoli

R Roma

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

T O S I T A C N Mostra soluzione



