La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Elemento difensivo detto anche baluardo' è 'Bastione'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

BASTIONE

Curiosità e Significato di Bastione

Vuoi sapere di più su Bastione? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 8 lettere nella pagina dedicata: Bastione.

Perché la soluzione è Bastione? Il bastione è una struttura difensiva, spesso a forma di grosso piedistallo o torre, che protegge le fortezze dagli attacchi nemici. Nato come elemento strategico nelle mura medievali, fungeva da punto di supporto e di osservazione. Oggi il termine viene usato anche in senso figurato per indicare un punto fermo e resistente in una difesa o in una posizione solida.

Come si scrive la soluzione Bastione

Se ti sei imbattuto nella definizione "Elemento difensivo detto anche baluardo", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

B Bologna

A Ancona

S Savona

T Torino

I Imola

O Otranto

N Napoli

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

A D N N S O A Mostra soluzione



Scopri definizioni su "DANNOSA" DANNOSA

