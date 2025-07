Droga sintetica spesso venduta nelle discoteche nei cruciverba: la soluzione è Ecstasy

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Droga sintetica spesso venduta nelle discoteche' è 'Ecstasy'.

ECSTASY

Curiosità e Significato di Ecstasy

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 7 lettere Ecstasy, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Ecstasy? L'ecstasy è una sostanza psicoattiva, spesso venduta illegalmente nelle discoteche, nota per aumentare l'euforia, l'empatia e l'energia durante le feste. Comunemente chiamata anche MDMA, può comportare rischi per la salute, specialmente se assunta in modo non controllato. È importante essere consapevoli dei pericoli legati al suo consumo e promuovere sempre comportamenti responsabili.

Come si scrive la soluzione Ecstasy

La definizione "Droga sintetica spesso venduta nelle discoteche" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

E Empoli

C Como

S Savona

T Torino

A Ancona

S Savona

Y Yacht

