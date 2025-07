Così sono detti i re d Israele nella Bibbia nei cruciverba: la soluzione è Messia

MESSIA

Curiosità e Significato di Messia

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 6 lettere Messia, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Messia? Messia deriva dall’ebraico Mashiach e significa unto. Nella Bibbia, è il titolo dato ai re d’Israele considerati inviati di Dio, predestinati a portare salvezza. Nel tempo, il termine si è esteso a indicare il Salvatore promesso, come nel cristianesimo. Quindi, il Messia rappresenta colui che realizza la speranza di redenzione e pace per il mondo.

Come si scrive la soluzione Messia

Hai davanti la definizione "Così sono detti i re d Israele nella Bibbia" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

M Milano

E Empoli

S Savona

S Savona

I Imola

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

N U N R T T O O S Mostra soluzione



