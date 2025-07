La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Così è detto un piatto molto gustoso' è 'Prelibato' . Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

PRELIBATO

La parola Prelibato è una soluzione di 9 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Prelibato.

Perché la soluzione è Prelibato? Prelibato descrive qualcosa di eccezionalmente buono e raffinato, spesso riferito a cibi o sapori. È usato per indicare un piatto delizioso e molto apprezzato, che soddisfa il palato con gusti speciali. Quando si dice che qualcosa è prelibato, si sottolinea la sua qualità superiore e il piacere che dà nel degustarlo. Insomma, un vero piacere per i sensi!

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Così è detto un governo estivo molto precarioQuella di melanzane è un piatto molto gustosoCosì è anche detto il crampo degli scrivaniCosì era detto il Vigile del FuocoCosì è detto l uccello che non migra

Se ti sei imbattuto nella definizione "Così è detto un piatto molto gustoso", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

P Padova

R Roma

E Empoli

L Livorno

I Imola

B Bologna

A Ancona

T Torino

O Otranto

