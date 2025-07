La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Corti pezzi d artiglieria' è 'Mortai' . Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

MORTAI

Approfondisci la parola di 6 lettere Mortai: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Mortai? Il termine mortai indica pezzi di artiglieria di grande calibro, utilizzati storicamente in battaglia per sparare proiettili pesanti e a lunga distanza. Questi strumenti erano fondamentali nei conflitti, capaci di devastare le strutture nemiche. La parola richiama la potenza e la funzione di questi strumenti da guerra, simbolo di forza e strategia militare.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Grossi pezzi di artiglieriaTozzi pezzi d artiglieriaTozzi pezzi di artiglieriaPezzi d artiglieriaGrossi pezzi d artiglieria

M Milano

O Otranto

R Roma

T Torino

A Ancona

I Imola

Mostra soluzione