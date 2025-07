Bustarella nei cruciverba: la soluzione è Tangente

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Bustarella' è 'Tangente'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

TANGENTE

Curiosità e Significato di Tangente

Vuoi sapere di più su Tangente? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 8 lettere nella pagina dedicata: Tangente.

Perché la soluzione è Tangente? Bustarella è un termine colloquiale usato in Italia per indicare una tangente o una mazzetta, ovvero una somma di denaro fatta illegalmente per ottenere favori o vantaggi. È un modo informale e spesso ironico per descrivere corruzione e pratiche illecite nel mondo della politica, degli affari o delle pubbliche amministrazioni. In breve, rappresenta un compromesso illecito per aggirare regole o ottenere benefici.

Il contenuto della bustarella

Come si scrive la soluzione Tangente

Se ti sei imbattuto nella definizione "Bustarella", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

T Torino

A Ancona

N Napoli

G Genova

E Empoli

N Napoli

T Torino

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

T E A N N T M R I E Mostra soluzione



Scopri definizioni su "TREMENTINA" TREMENTINA

Hai trovato utile questa soluzione? Scopri altre risposte per giochi come La Settimana Enigmistica, CodyCross e cruciverba classici.