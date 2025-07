Antico componimento nei cruciverba: la soluzione è Madrigale

MADRIGALE

Curiosità e Significato di Madrigale

Vuoi sapere di più su Madrigale? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 9 lettere nella pagina dedicata: Madrigale.

Perché la soluzione è Madrigale? Un antico componimento come il madrigale è una breve poesia musicale rinascimentale, spesso a tema amoroso, caratterizzata da melodie delicate e testi raffinati. Nato nel XV secolo in Italia, rappresenta un capolavoro della letteratura e musica dell’epoca, esprimendo emozioni profonde attraverso parole e note. È un esempio di come arte e sentimento si unissero per creare opere immortali.

Come si scrive la soluzione Madrigale

Se ti sei imbattuto nella definizione "Antico componimento", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

M Milano

A Ancona

D Domodossola

R Roma

I Imola

G Genova

A Ancona

L Livorno

E Empoli

