La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Allargato solo da un lato' è 'Svasato'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

SVASATO

Curiosità e Significato di Svasato

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 7 lettere Svasato, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Svasato? Svassato descrive qualcosa che si è allargato o deformato solo da un lato, come un gonfiore o una parte che si è sgonfiata e si è distorta. Può riferirsi a oggetti, superfici o anche a parti del corpo. È un termine utile per indicare una deformazione asimmetrica, spesso legata a situazioni temporanee o accidentali. In breve, rappresenta uno squilibrio o un'alterazione di forma unilaterale.

Come si scrive la soluzione Svasato

Se "Allargato solo da un lato" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

S Savona

V Venezia

A Ancona

S Savona

A Ancona

T Torino

O Otranto

