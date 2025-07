Il tomo che indica l esatta pronuncia delle parole nei cruciverba: la soluzione è Dizionario Ortopedico

DIZIONARIO ORTOPEDICO

Curiosità e Significato di Dizionario Ortopedico

Hai risolto il cruciverba con Dizionario Ortopedico? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 20 lettere più frequenti: Dizionario Ortopedico.

Perché la soluzione è Dizionario Ortopedico? Il dizionario ortopedico è un gioco di parole che combina dizionario, ovvero un libro che indica pronuncia e significato delle parole, con ortopedico, che si riferisce alla cura delle ossa e dei muscoli. In modo scherzoso, suggerisce un volume che aiuta a capire come si pronunciano correttamente le parole, come se fosse un pratico supporto per le ossa del linguaggio.

Come si scrive la soluzione Dizionario Ortopedico

La definizione "Il tomo che indica l esatta pronuncia delle parole" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

D Domodossola

I Imola

Z Zara

I Imola

O Otranto

N Napoli

A Ancona

R Roma

I Imola

O Otranto

O Otranto

R Roma

T Torino

O Otranto

P Padova

E Empoli

D Domodossola

I Imola

C Como

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

N R M I O A A L I Mostra soluzione



Scopri definizioni su "MARIOLINA" MARIOLINA

