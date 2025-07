Socio di una Sas nei cruciverba: la soluzione è Accomandante

Home / Soluzioni Cruciverba / Socio di una Sas

La soluzione di 12 lettere per la definizione 'Socio di una Sas' è 'Accomandante'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ACCOMANDANTE

Curiosità e Significato di Accomandante

La soluzione Accomandante di 12 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Accomandante per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Accomandante? Socio di una Sas indica una persona che fa parte di una società in accomandita semplice, un tipo di impresa in cui ci sono soci accomandatari (che gestiscono e rispondono illimitatamente) e soci accomandanti (che investono capitale senza coinvolgimento diretto). La parola accomandante si riferisce proprio a questa figura di socio che partecipa alla gestione e alle responsabilità dell’attività. È un ruolo chiave nel mondo imprenditoriale.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Operatore Socio SanitarioLe consonanti del socioSocio di un colpevoleSoci di una SasAusiliario socio-assistenziale sigla

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Accomandante

Se ti sei imbattuto nella definizione "Socio di una Sas", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

A Ancona

C Como

C Como

O Otranto

M Milano

A Ancona

N Napoli

D Domodossola

A Ancona

N Napoli

T Torino

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

R S E E O N O Mostra soluzione



Scopri definizioni su "ESONERO" ESONERO

Hai trovato utile questa soluzione? Scopri altre risposte per giochi come La Settimana Enigmistica, CodyCross e cruciverba classici. Esplora tutti gli aiuti disponibili per completare ogni schema.